Экс-игрок Динамо красочно прокомментировал поражение команды

Артем Кравец ждет скандала.
Сегодня, 00:40       Автор: Андрей Безуглый
Артем Кравец / fcdynamo.kiev.ua
Артем Кравец / fcdynamo.kiev.ua

Бывший нападающий Динамо Артем Кравец высказался о поражении столичного клуба.

Напомним, накануне киевляне проиграли Самсунспору в Лиге конференций.

По словам Кравца, завтра около офиса Суркиса будет очень громко.

"Трудно и больно на это смотреть, но нужно это принимать" – фраза, в которую не хочется верить...

Действительно больно... Но завтра на стадионе Динамо ничего не изменится.

Просто будет очень шумно возле кабинета президента

Напомним, что в своем матче травму получил Александр Зинченко.

