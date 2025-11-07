Михавко: Победа над Зриньски важна для Динамо и Украины

Защитник киевского Динамо Тарас Михавко поделился своими впечатлениями после победы над боснийским Зринськи (6:0) в матче Лиги конференций.

"Любая победа важна - как для команды, так и для Украины. Прежде всего, хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку на стадионе и тех, кто смотрел матч по телевизору. Также благодарю Вооруженные Силы Украины за возможность представлять нашу страну на международной арене", - почав Михавко.

"Слава Богу, у нас все получилось. Могли забить еще больше, но главное, что мы выиграли, не пропустили ни одного мяча и забили шесть. Все довольны, но, повторюсь, уже скоро нас ждет подготовка к следующему матчу чемпионата".

Михавко в этом матче вышел на позиции левого защитника, уступив свое место в центре обороны легионеру Тиаре.

"Я и раньше говорил, что для меня нет разницы - играть слева или в центре обороны, ведь я играл и там, и там. Конечно, больше привык быть центральным защитником, но, повторюсь, это не имеет значения".

Динамо классно в матче с боснийцами пользовались стандартными положениями.

Мы часто отрабатываем стандартные положения на тренировках. Это сейчас очень важная составляющая современного футбола в мире. Уделяем этому много времени, также работаем над тактическими действиями на поле в целом. И это, безусловно, дает результат.

