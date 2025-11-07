iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бондаренко: Не очень рассчитывал забить такой гол

Игрок Шахтера прокомментировал матч против Брейдаблика.
Сегодня, 13:32       Автор: Василий Войтюк
Артем Бондаренко / Getty Images
Артем Бондаренко / Getty Images

Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко поделился своими впечатлениями после победы в матче Лиги конференций против исландского Брейдаблика со счетом 2:0.

"В целом, игра у нас получилась. Все было, в принципе, неплохо. Возможно, в последние 20 минут немного появилась суматоха, мы немного расслабились. Но в общем, мы рады, что смогли победить после матча с Легией. Слава Богу, что все сложилось так".

Бондаренко открыл счет в матче красивым голом после розыгрыша углового.

"Мы отрабатывали это на тренировке. Кстати, на тренировках получалось гораздо хуже. Но сейчас, слава Богу, все получилось. Егор Назарина отдал мне отличный пас, и оставалось только забить - в стиле Дарио Срны. Надеюсь, что верили, что я могу забить. Но, честно говоря, это довольно сложный удар, поэтому верил, но не очень рассчитывал забить".

Оценивая шансы команды в Лиге конференций Бондаренко не стал много говорить и ответил достаточно коротко.

"Думаю, что все должно быть хорошо", - цитирует слова Бондаренко пресс-служба клуба.

Видеообзор матча Шахтар - Брейдаблик доступен для просмотра на ISPORT.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Сачко завершил сенсационное выступление в Меце Сачко завершил сенсационное выступление в Меце
Колос оформил волевую победу над Кудровкой Колос оформил волевую победу над Кудровкой
Лапорта анонсировал идею прощального матча Месси в Барселоне Лапорта анонсировал идею прощального матча Месси в Барселоне
Слот прокомментировал трансферные планы Ливерпуля Слот прокомментировал трансферные планы Ливерпуля

Видео

Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов
Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: новый тур УПЛ стартует двумя матчами
просмотров
УПЛ: Эпицентр примет Оболонь, Кудровка сыграет с Колосом
просмотров

Последние новости

Теннис20:22
Сачко завершил сенсационное выступление в Меце
Украина20:00
Колос оформил волевую победу над Кудровкой
Европа19:54
Лапорта анонсировал идею прощального матча Месси в Барселоне
Европа19:36
Слот прокомментировал трансферные планы Ливерпуля
Европа19:16
Астон Вилла договорилась о новом контракте со своим лидером
Футзал19:10
Экстра-лига по футзалу: Ураган разгромил Любарт, ХИТ разбил Авалон
Европа18:58
Аморим впервые стал тренером месяца АПЛ
Теннис18:36
Виталий Сачко: "Я стараюсь достойно представлять свою страну"
Европа18:23
Фиорентина официально получила нового тренера
Европа18:17
Звездный защитник Реала возобновил тренировки
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK