Бондаренко: Не очень рассчитывал забить такой гол

Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко поделился своими впечатлениями после победы в матче Лиги конференций против исландского Брейдаблика со счетом 2:0.

"В целом, игра у нас получилась. Все было, в принципе, неплохо. Возможно, в последние 20 минут немного появилась суматоха, мы немного расслабились. Но в общем, мы рады, что смогли победить после матча с Легией. Слава Богу, что все сложилось так".

Бондаренко открыл счет в матче красивым голом после розыгрыша углового.

"Мы отрабатывали это на тренировке. Кстати, на тренировках получалось гораздо хуже. Но сейчас, слава Богу, все получилось. Егор Назарина отдал мне отличный пас, и оставалось только забить - в стиле Дарио Срны. Надеюсь, что верили, что я могу забить. Но, честно говоря, это довольно сложный удар, поэтому верил, но не очень рассчитывал забить".

Оценивая шансы команды в Лиге конференций Бондаренко не стал много говорить и ответил достаточно коротко.

"Думаю, что все должно быть хорошо", - цитирует слова Бондаренко пресс-служба клуба.

Видеообзор матча Шахтар - Брейдаблик доступен для просмотра на ISPORT.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!