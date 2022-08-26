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Лига конференций: результаты жеребьевки группового этапа

УЕФА провел жеребьевку групповой стадии третьего европейского клубного турнира.
Сегодня, 16:10
Лига конференций / УЕФА
Лига конференций / УЕФА
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В пятницу, 26 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23.

В ходе жеребьевки 32 участника этой стадии турнира были разбиты на четыре корзины и распределены на восемь групп по четыре команды.

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Команды из одной национальной ассоциации не могли встретиться на этом этапе.

По итогам жеребьевки своих соперников по групповому этапу Лиги Европы узнал единственный представитель Украины в турнире - Днепр-1.

Лига конференций-2022/23, групповой этап

Группа А

Истанбул Башакшехир

Фиорентина

Хартс

РФС

Группа В

Вест Хэм Юнайтед

Стяуа Бухарест

Андерлехт

Силькеборг

Группа С

Вильярреал

Хапоэль Беер-Шева

Аустрия

Лех

Группа D

Партизан

Кельн

Ницца

Словацко

Группа E

АЗ

Аполлон Лимассол

Вадуц

Днепр-1

Группа F

Гент

Мольде

Шэмрок Роверс

Юргорден

Группа G

Славия Прага

Клуж

Сивасспор

Баллкани

Группа H

Базель

Слован

Жальгирис

Пюник

Отметим, что победители групп выходят в 1/8 финала, а обладатели вторых мест: сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги Европы.

Групповой этап Лиги конференций начнется 8 сентября и завершится 3 ноября.

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