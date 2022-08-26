Лига конференций: результаты жеребьевки группового этапа
В пятницу, 26 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23.
В ходе жеребьевки 32 участника этой стадии турнира были разбиты на четыре корзины и распределены на восемь групп по четыре команды.
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Команды из одной национальной ассоциации не могли встретиться на этом этапе.
По итогам жеребьевки своих соперников по групповому этапу Лиги Европы узнал единственный представитель Украины в турнире - Днепр-1.
Лига конференций-2022/23, групповой этап
Группа А
Истанбул Башакшехир
Фиорентина
Хартс
РФС
Группа В
Вест Хэм Юнайтед
Стяуа Бухарест
Андерлехт
Силькеборг
Группа С
Вильярреал
Хапоэль Беер-Шева
Аустрия
Лех
Группа D
Партизан
Кельн
Ницца
Словацко
Группа E
АЗ
Аполлон Лимассол
Вадуц
Днепр-1
Группа F
Гент
Мольде
Шэмрок Роверс
Юргорден
Группа G
Славия Прага
Клуж
Сивасспор
Баллкани
Группа H
Базель
Слован
Жальгирис
Пюник
Отметим, что победители групп выходят в 1/8 финала, а обладатели вторых мест: сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги Европы.
Групповой этап Лиги конференций начнется 8 сентября и завершится 3 ноября.