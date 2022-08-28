Днепру-1 стоит обратить внимание: АЗ добыл минимальную победу в чемпионате Нидерландов
Клуб из Алкмаара идет без поражений во внутреннем первенстве.
В третьем туре нидерландской Эредивизии будущий соперник Днепра-1 в лице АЗ Алкмаар на своем поле принимал Камбюр.
Коллектив Паскаля Янсена не без труда справился с гостями. Матч завершился со счетом 1:0.
Единственный гол в ворота "желто-синих", игравших в меньшинстве, в концовке встречи забил Йорди Класи.
После трех туров у АЗ 9 очков из 9 возможных и 4 место в чемпионате Нидерландов из-за того, что у ПСВ лучше разница забитых и пропущенных, а Аякс и Фейеноорд сыграли на один тур больше.
АЗ 1-0 Камбюр
Гол: Класи, 90.
Удаление: Якобс, 55.