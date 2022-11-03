Днепр-1 объявил стартовый состав на поединок Лиги конференций против АЗ
В четверг, 3 ноября, в Нидерландах состоится заключительный матч группового этапа Лиги конференций между АЗ и Днепром-1.
Главный тренер днепрян Александр Кучер определился с игроками, который выйдут с первых минут бороться за первое место группы Е.
АЗ: Верхюлст - Керкез, Деккер, Беукема, Хацидиакос - Класи, Д.де Вит, Рейндерс - Карлссон, Одгор, Сугавара.
Запасные: Виндаль-Йенсен, Вестервелд, Павлидис, Коопмейнерс, Бараси, ван Бредероде, Лахдо, Базур, Бюрмеестер, М. де Вит.
Днепр-1: Валеф - Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк - Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Амаш, Назаренко - Довбик.
Запасные: Рыбак, Кинарейкин, Юрчук, Кононов, Логинов, Когут.
Напомним, что следить за событиями встречи можно будет на ISPORT, благодаря текстовой онлайн-трансляции.
Матч АЗ - Днепр-1 начнется в 19:45 по киевскому времени.