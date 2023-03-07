Лацио - АЗ 1:2: обзор матча и результат игры 07.03.2023
Во вторник, 7 марта, в рамках первого матча 1/8 финала Лиги конференций Лацио принимал на своем поле АЗ Алкмар.
Первыми счет голам в данной встрече открыли хозяева поля. Вингер Педро отличился с ассиста хавбека Маттиа Дзакканьи.
Гостевая команда смогла ответить под занавес первого тайма. Форвард Вангелис Павлидис возобновит паритет на 45-й минуте.
В середине второй половины АЗ уже вышел вперед. Команда уже повела в счете, однако после этого ей пришлось сесть в оборону. Итальянский клуб пытался найти в ней брешь, однако матч так и завершился победой нидерландцев 2:1.
Статистика матча Лацио - АЗ в 1/8 финала Лиги Европы
Лацио - АЗ Алкмар 1:2
Голы: Педро, 18 - Павлидис, 45, Керкез, 62
Ожидаемые голы (xG): 1,45 - 0,73
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 15 - 8
Удары в створ: 6 - 3
Фолы: 11 - 15
Лацио: Луиш Машимиану, Габаррон, Казале (Романьоли, 46), Марушич, Луис Альберто, Катальди (Весино, 70), Милинкович-Савич, Ладзари, Фелипе Андерсон, Дзакканьи, Педро (Канчельери, 70).
АЗ Алкмар: Райан, Сугавара, Хацидьякос, Гус, Керкез (де Вит, 82), Класи, Рейндерс, Мейнанс, Павлидис (Мердинк, 83), Одгор (Михайлович, 83), Карлссон (ван Бредероде, 82).
Предупреждения: Класи (72), Керкез (74).