iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лацио - АЗ 1:2: обзор матча и результат игры 07.03.2023

Итальянский коллектив на своем поле потерпел обидное поражение.
Сегодня, 21:44
Лацио - АЗ / Getty Images
Лацио - АЗ / Getty Images

Во вторник, 7 марта, в рамках первого матча 1/8 финала Лиги конференций Лацио принимал на своем поле АЗ Алкмар.

Первыми счет голам в данной встрече открыли хозяева поля. Вингер Педро отличился с ассиста хавбека Маттиа Дзакканьи.

Гостевая команда смогла ответить под занавес первого тайма. Форвард Вангелис Павлидис возобновит паритет на 45-й минуте.

В середине второй половины АЗ уже вышел вперед. Команда уже повела в счете, однако после этого ей пришлось сесть в оборону. Итальянский клуб пытался найти в ней брешь, однако матч так и завершился победой нидерландцев 2:1.

Статистика матча Лацио - АЗ в 1/8 финала Лиги Европы

Лацио - АЗ Алкмар 1:2
Голы: Педро, 18 - Павлидис, 45, Керкез, 62

Ожидаемые голы (xG): 1,45 - 0,73
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 15 - 8
Удары в створ: 6 - 3
Фолы: 11 - 15

Лацио: Луиш Машимиану, Габаррон, Казале (Романьоли, 46), Марушич, Луис Альберто, Катальди (Весино, 70), Милинкович-Савич, Ладзари, Фелипе Андерсон, Дзакканьи, Педро (Канчельери, 70).

АЗ Алкмар: Райан, Сугавара, Хацидьякос, Гус, Керкез (де Вит, 82), Класи, Рейндерс, Мейнанс, Павлидис (Мердинк, 83), Одгор (Михайлович, 83), Карлссон (ван Бредероде, 82).

Предупреждения: Класи (72), Керкез (74).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио АЗ Алкмар

Статьи по теме

Наполи с минимальным счетом уступил Лацио Наполи с минимальным счетом уступил Лацио
Арсенал Зинченко претендует на лидера полузащиты Лацио Арсенал Зинченко претендует на лидера полузащиты Лацио
Сарри: УЕФА не уважают футбол и игроков Сарри: УЕФА не уважают футбол и игроков
Ложка меда в бочке дегтя: Ювентус обыграл Лацио и прошел в полуфинал кубка Италии Ложка меда в бочке дегтя: Ювентус обыграл Лацио и прошел в полуфинал кубка Италии
Помочь журналистам

Видео

Деле Алли в FIFA 23: дешевый Зидан или обычный квиксел
Деле Алли в FIFA 23: дешевый Зидан или обычный квиксел

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Нове Место завершился этап Кубка Мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка мира, Крутых лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Еврокубки22:39
Будивельник в непростом матче обыграл французский Шоле
Лига конференций22:19
Лига конференций-2022/23: АЗ обыграл на выезде Лацио
Лига Чемпионов21:52
Челси - Боруссия Дортмунд: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Лига конференций21:44
АЗ Алкмар добыл волевую победу над Лацио
Лига Чемпионов21:40
Челси - Боруссия Дортмунд: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов21:38
Бенфика - Брюгге: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Формула 121:27
Мерседес тестирует сразу две новые концепции болида
Европа21:20
Президент Барселоны выступил с заявлением касаемо обвинений в подкупе судей
Лига Чемпионов21:15
Челси - Боруссия Дортмунд: Мудрик остался на скамейке запасных
Украина20:58
Украина U-17 благодаря голам динамовских игроков Зари обыграла Кипр
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK