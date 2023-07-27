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Ворскла - Дила: обзор и результат матча Лиги конференций 27.07.2023

Украинский коллектив получил небольшое преимущество перед ответным матчем.
Вчера, 22:22
Ворскла - Дила / vorskla.com.ua
Ворскла - Дила / vorskla.com.ua

В четверг, 27 июля, в рамках квалификации в Лигу конференций Ворскла встречалась с Дилой. Матч завершился победой полтавчан со счетом 2:1

Первыми отличились в данной игре гости. Нападающий Николай Ковталюк на 57-й минуте сумел вывести свою команду вперед.

В середине второго тайма украинский коллектив все же сумел вернуть паритет на табло. Голом отличился хавбек Фелипе Родригес.

В оставшееся время матча обе команды имели, хоть и не очень опасные, но все же моменты. Победу украинскому коллективу принес поздний гол Ибрагима Кане.

Статистика матча Лиги конференций Ворскла - Дила

Ворскла - Дила 2:1    
Голы: Родригес, 73, Кане, 90+3 - Ковталюк, 57

Владение мячем: 40% - 60%
Удары: 14 - 6
Удары в створ: 6 - 4
Атаки: 115 - 125

Ворскла: Исенко, Чеснаков, Крупский, Павлюк, Пердута, Родригес, Сантана (Хрипчук 82), Челядин (Скляр 74), Кане, Юрченко (Нестеренко 74), Степанюк.

Дила: Кучеренко, Читейшвили, Дзоценидзе, Тевзадзе, Вандерсон Энрике, Жан Виктор (Сардалишвили 69), Парулава (Андроникашвили 69), Сантос, Гэйл (Мзвакали 74), Гомис (Кухианидзе 80), Ковталюк.

Предупреждения: Владимир Чеснаков (34), Фелипе Родригес (38), Зураб Тевзадзе (55)

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