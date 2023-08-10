Ярмоленко и Бенито - в старте: Динамо огласило состав на матч с Арисом

Киевляне сыграют на выезде против греческой команды.

В четверг, 10 августа, греческий Арис примет на своем поле киевское Динамо в рамках первого матча третьего раунда квалификации Лиги конференций.

Перед поединком главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу определился со стартовым составом своей команды.

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Динамо: Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Кабаев, Ярмоленко, Буяльский, Бенито

Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Караваев, Андриевский, Бражко, Шепелев, Биловар, Диалло, Царенко, Волошин, Ванат

Также стартовый состав огласила греческая команда.

Арис: Хулиан, Феррари, Одубаджо, Фабиано, Монтойя, Джурасек, Жан Жюль, Дарида, Морон, Моберг-Карлссон, Пальма

Запасные: Хутесиотис, Христодулопулос, Рупп, Самара, Матаррита, Павичич, Менендес, Панагидис

Матч Арис - Динамо состоится в Салониках на стадионе Клеантис Викелидис. Стартовый свисток в поединке запланирован на 21:15 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Арис - Динамо.

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