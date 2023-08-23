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Динамо сыграет с Бешикташем в желтой форме в честь Дня Независимости

Киевская команда выйдет на поле в новом резервном комплекте экипировки.
Сегодня, 12:58
Динамо сыграет в желтой форме / ФК Динамо Киев
Динамо сыграет в желтой форме / ФК Динамо Киев

В четверг, 24 августа, киевское Динамо проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против стамбульского Бешикташа.

Украинская команда примет турецкого соперника в столице Румынии Бухаресте на стадионе Жулешти. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

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Как сообщает пресс-служба Динамо, в честь того, что матч будет сыгран в День Независимости Украины, команда выйдет на поле в резервном комплекте формы желтого цвета.

Напомним, на ISPORT будет доступна видео онлайн-трансляция матча Динамо - Бешикташ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешикташ Динамо Киев

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