Раунд плей-офф Лиги конференций: результаты жеребьевки

В понедельник, 18 декабря, в Ньоне (Швейцария), где расположена штаб-квартира УЕФА, прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций сезона-2023/24.

Как и в случае с Лигой Европы, плей-офф турнира начнется с раунда, в котором встретятся команды из двух соревнований: те, кто занял третье место в группе Лиги Европы, и те, кто вышел из группы Лиги конференций со второго места.

В жеребьевке могла бы принимать участие Заря, но луганский коллектив не смог выйти из своей группы Лиги конференций, заняв третье место.

По завершению жеребьевки получились следующие пары:

Штурм Грац (Австрия) - Слован Братислава (Словакия)

Серветт (Швейцария) - Лудогорец (Болгария)

Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) - Айнтрахт Франкфурт (Германия)

Бетис (Испания) - Динамо Загреб (Хорватия)

Олимпиакос (Греция) - Ференцварош (Венгрия)

Аякс (Нидерланды) - Буде-Глимт (Норвегия)

Мольде (Норвегия) - Легия Варшава (Польша)

Маккаби Хайфа (Израиль) - Гент (Бельгия)

Команды проведут первый матч противостояния 15 февраля 2024 года, в то время, как ответный состоится неделей позже, 22 февраля.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы.

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