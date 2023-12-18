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Раунд плей-офф Лиги конференций: результаты жеребьевки

Представляем вашему вниманию результаты жеребьевки первого раунда плей-офф турнира.
Сегодня, 15:18
Кубок Лиги конференций / Getty Images
Кубок Лиги конференций / Getty Images

В понедельник, 18 декабря, в Ньоне (Швейцария), где расположена штаб-квартира УЕФА, прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций сезона-2023/24.

Как и в случае с Лигой Европы, плей-офф турнира начнется с раунда, в котором встретятся команды из двух соревнований: те, кто занял третье место в группе Лиги Европы, и те, кто вышел из группы Лиги конференций со второго места.

В жеребьевке могла бы принимать участие Заря, но луганский коллектив не смог выйти из своей группы Лиги конференций, заняв третье место.

По завершению жеребьевки получились следующие пары:

  • Штурм Грац (Австрия) - Слован Братислава (Словакия)
  • Серветт (Швейцария) - Лудогорец (Болгария)
  • Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) - Айнтрахт Франкфурт (Германия)
  • Бетис (Испания) - Динамо Загреб (Хорватия)
  • Олимпиакос (Греция) - Ференцварош (Венгрия)
  • Аякс (Нидерланды) - Буде-Глимт (Норвегия)
  • Мольде (Норвегия) - Легия Варшава (Польша)
  • Маккаби Хайфа (Израиль) - Гент (Бельгия)

Команды проведут первый матч противостояния 15 февраля 2024 года, в то время, как ответный состоится неделей позже, 22 февраля.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жеребьевка

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