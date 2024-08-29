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Пенальти, заработанный Мудриком, не помог Челси обыграть Серветт

Однако благодаря результату первого матча лондонцы прошли дальше.
Вчера, 23:27
Серветт - Челси / Getty Images
Серветт - Челси / Getty Images

В четверг, 29 августа, Серветт принимал дома Челси в рамках ответного матча квалификации плей-офф Лиги конференций.

Команды начали очень активно, и уже на 13-й минуте Челси заработал пенальти. Цунэмото снес Мудрика, а за это Нкунку уверенно оформил 11-метровый.

Челси показывал хорошую командную игру, однако почти не угрожал воротам швейцарцев, а те, в свою очередь, нашли пространство для острой контратаки и сранвяли счет.

Второй тайм оказался совсем скудным на моменты, Лишь на 72-й минуте Серветт неожиданно вышел вперед благодаря голу Кривелли. Мареска сразу отреагировал на гол заменой Мудрика на Палмера, и англичанин оправдал доверие, садив мяч в перекладину в первом же своем моменте.

По итогу Серветт все же сохранил победу за собой, но дальше прошел Челси с общим счетом противостояния 2:3 в пользу лондонцев.

Статистика матча Серветт - Челси ответного матча плей-офф Лиги конференций

Серветт - Челси 2:1
Голы: Гийомено, 32, Кривелли, 72 - Нкунку (пенальти), 14

Владение мячом: 32% - 68%
Удары: 14 - 16
Удары в створ: 3 - 8
Фолы: 7 - 8

Серветт: Малль - Мазику, Руйе, Северен, Цунэмото - Антунес (Кривелли, 62), Ондуа, Конья, Дулен (Уаттара, 85), Кутеса (Фонмос, 78) - Гиймено (Стеванович, 62).

Челси: Йоргенсен - Бадьяшиль, Дисаси, Адарабиойо, Вейга - Дьюзбери-Холл, Фернандес (Кайседо, 63), Мудрик (Палмер, 74), Мадуэке (Джордж, 62), Нкунку - Гиу (Джексон, 63).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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