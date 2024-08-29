Бетис - Кривбасс 3:0: обзор матча и результат игры 29.08.2024

Криворожцы не смогли сотворить чудо и одолеть испанцев.

В четверг, 29 августа, на Бенито Вильямарин прошел ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором Бетис принимал Кривбасс.

Неделей ранее украинский коллектив потерпел поражение со счетом 0:2, а потому перед ним стояла трудная задача - как минимум отыграть голевой дефицит.

К сожалению, подопечным Юрия Вернидуба не удалось это сделать. Более того, они умудрились допустить катастрофу.

В период с 40-й по 43-ю минуты испанцы провели три атаки, каждая из которых завершилась голом.

Результативными ударами отметились Аитор Руибаль и Абде Эззальзули, оформивший дубль.

После перерыва "огурцы" позволили криворожцам немного поатаковать, но ни к чему серьезному это все равно не привело.

В итоге Кривбасс по сумме двух встреч проиграл с общим счетом 0:5 и пустил Бетис в основную часть Лиги конференций. Таким образом Украина потеряла уже третьего своего представителя в еврокубках.

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Статистика матча Бетис - Кривбасс квалификации Лиги конференций

Бетис - Кривбасс 3:0 (по сумме двух матчей 5:0)

Голы: Руибаль, 40, Эззальзули, 41, 43.

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 18 - 7

Удары в створ: 7 - 0

Фолы: 10 - 15

Атаки: 105 - 87

Бетис: Силва - Бельерин, Льоренте (Перро, 46), Натан, Родригес - Джонни, Альтимира, Родри (Хуанми, 68), Лосада, Эззальзули (Форнальс, 59) - Руибаль (Диао, 59).

Кривбасс: Клищук - Бандейра (Понедельник, 46), Романчук, Стецков, Дибанго - Бизимана, Вакулко (Хомченовский, 71), Кузык (Поэ, 46), Лунев (Соса, 59), Драмбаев - Кожушко (Микитишин, 59).

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