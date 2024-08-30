Тренер Бетиса - о матче с Кривбассом в Лиге конференций: Важнейшим было выйти в групповой этап

Испанский Бетис разгромил криворожский Кривбасс в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций (3:0), победив украинцев 5:0 по итогам двух матчей.

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Главный тренер испанцев Мануэль Пелегрини подвел итоги матча, похвалив своих подопечных:

"Самым важным было выйти в групповой этап. Мы сделали важный шаг в первой игре, и это подтвердилось в ответном матче. Нам нужен хороший состав, чтобы пройти как можно дальше во всех трех соревнованиях. Первая задача - пройти в групповой этап.

То, что было в прошлом году, теперь в прошлом. Кое-что произошло, и это другой сезон. Мы думаем о выходе в другой групповой этап. Мы пришли с холодной головой, не думали о результате Лиги конференций в прошлом году, и достигли нашей цели", - приводит слова Пеллегрини Marca.

Напомним, в нынешнем сезоне в еврокубках представлено всего два украинских клуба. Шахтер сыграет в основном раунде Лиги чемпионов, а Динамо - в Лиге Европы.

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