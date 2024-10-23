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Форвард Кривбасса: Я пропускал экзамены в школе, чтобы заработать денег

Узома Чиджоке рассказал о тяжелом детстве.
Вчера, 22:45
Узома Чиджоке
Узома Чиджоке

Новичок криворожского Кривбасса Узома Чиджоке признался, что пропускал обучение ради того, чтобы заработать денег и купить медикаменты.

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Когда мне было семь лет, я потерял своего отца. Остались в семье три брата и мамочка, от нас отвернулись все родственники. Я пропускал экзамены в школе, только чтобы заработать денег и помочь моей мамочке купить ей медикаменты и еду.

Но, несмотря на трудности, моя мать нашла деньги и купила мне мои первые бутсы. Я всем обязана только ей, она моя сила. На тот момент я горел футболом, целый день играл с ребятами на улице, оттачивал удары, приходил домой и изучал всех известных игроков и клубы, все детали, - сказал Чиджоке.

Напомним, Чиджоке дебютировал за молодежную команду Кривбасса в матче против Зари.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Кривбасс Узома Чиджоке

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