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Хорватский легионер Кривбасса - о своем возвращении: Украинскому народу нужна поддержка

Хрвое Илич рассказал о причинах своего позднего возвращения в Украину.
Сегодня, 14:08
Хрвое Илич
Хрвое Илич

Хорватский полузащитник криворожского Кривбасса Хрвое Илич вернулся в расположение команды на старте чемпионата. Илич объяснил свое решение, вспомнив о войне в Украине:

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"В первую очередь, я бы хотел извиняться за свое отсутствие, но на то были определенные причины. Я рад вернуться и хочу помочь команде стать еще лучше.

Да, слава Богу, дома уже все хорошо и я смог вернуться в Кривой Рог. Сейчас в Украине никто не может чувствовать себя в безопасности. рф ежедневно продолжает свой террор. Но сейчас украинскому народу нужна поддержка и мое возвращение – это меньше всего, что я могу сделать. Я поражен вашей смелостью и я уверен, что этот ужас скоро закончится. Конечно, победой Украины", - цитирует хорвата клубная пресс-служба.

Напомним, следующий матч Кривбасс проведет уже сегодня, 22 сентября, против полтавской Ворсклы в рамках 7-го тура УПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Кривбасс Хрвое Илич

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