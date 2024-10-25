Мудрик оценил свой перфоманс в матче против Панатинаикоса

Украинец проявил себя в Лиге конференций.

В рамках второго тура Лиги конференций Челси на выезде разгромил Панатинаикос - 4:1.

Главным героем матче стал украинский вингер Михаил Мудрик, который забил гол и сделал две голевые передачи.

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"Я доволен игрой, счетом и голом, который я забил. Глубина состава Челси очень велика, и это плюс.

Я не хочу делать прогнозы, но Челси всегда нацелен на самые высокие результаты в турнирах, в которых участвует", - приводит слова Мудрика УЕФА.

Ранее тренер Челси расхвалил Мудрика.

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