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Мудрик оценил свой перфоманс в матче против Панатинаикоса

Украинец проявил себя в Лиге конференций.
Сегодня, 12:10
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках второго тура Лиги конференций Челси на выезде разгромил Панатинаикос - 4:1.

Главным героем матче стал украинский вингер Михаил Мудрик, который забил гол и сделал две голевые передачи.

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"Я доволен игрой, счетом и голом, который я забил. Глубина состава Челси очень велика, и это плюс. 

Я не хочу делать прогнозы, но Челси всегда нацелен на самые высокие результаты в турнирах, в которых участвует", - приводит слова Мудрика УЕФА.

Ранее тренер Челси расхвалил Мудрика.

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