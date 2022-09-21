Лига наций – не ненужный турнир: почему Украине обязательно нужно выиграть группу

Часто встречается мнение среди простых болельщиков (да и среди профессиональных футбольных людей, доброго дня Юрген Клопп), что Лига наций – это ненужный или неинтересный турнир.

Эти соревнования создавали как альтернативу товарищеским матчам и многие болельщики продолжают воспринимать ее именно так – как простые, никому не нужные, товарищеские матчи.

Но они забывают, что кроме самой борьбы за главный трофей, у ЛН есть и другие задачи – как, например, доступ к плей-офф отборов на Евро или Чемпионат мира.

Вот и сейчас она плывет на квалификацию к чемпионату Европы 2024 года.

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Какая связь Лиги наций с Евро-2024?

Уже через две недели после завершения основного этапа Лиги наций в немецком Франкфурте состоится жеребьевка отбора на следующий чемпионат Европы.

Перед самой церемонией команды будут распределены по разным корзинам для жеребьевки, а сами эти корзины будут формироваться на основании общей таблицы Лиги наций!

Победители своих групп в Дивизионе А (то есть участники финала четырех Лиги наций) будут сеяны в специальной корзине.

Шесть следующих лучших команд (позиция в группе имеет больший приоритет над количеством баллов) попадут в первую корзину.

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Учитывая наличие Германии, которая пропустит жребий, потому что автоматически вышла на Евро, во вторую корзину войдут все остальные команды из Дивизиона А (5), а также победители групп Дивизиона В и лучшая вторая команда дивизиона.

Как это влияет на Украину?

Наша сборная выступает именно в Дивизионе В и имеет отличные шансы выиграть свою группу и попасть во вторую корзину.

Если бы Лига наций завершилась сейчас, во второй корзине оказались бы следующие сборные:

Польша;

Швейцария;

Франция;

Англия;

Уэльс;

Норвегия;

Босния и Герцеговина;

Израиль;

Сербия;

Украина;

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В третьей же корзине были бы такие сборные, как Черногория, Исландия, Швеция, Шотландия, Ирландия, Финляндия, Румыния, Армения, Словения и Албания.

Безусловно, лучше получить в соперники по квалификации кого-то из третьей корзины, чем из второй, а потому для украинских футболистов будет гораздо лучше выиграть свою группу.

Это все?

Нет, это не все. В квалификации чемпионата Европы будут определены еще 20 участников Евро-2024, как присоединятся к Германии.

Еще три сборные определятся в специальных плей-офф, подобных тем, что были в квалификации на чемпионат мира. Участники этих плей-офф будут определяться по результатам Лиги наций.

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К примеру, сборная Греции уже застраховала себя – они выиграли свою группу ЛН и теперь в случае провала в квалификации на Евро будут участниками плей-офф от Дивизиона С.