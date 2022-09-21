Лига наций – не ненужный турнир: почему Украине обязательно нужно выиграть группу
Часто встречается мнение среди простых болельщиков (да и среди профессиональных футбольных людей, доброго дня Юрген Клопп), что Лига наций – это ненужный или неинтересный турнир.
Эти соревнования создавали как альтернативу товарищеским матчам и многие болельщики продолжают воспринимать ее именно так – как простые, никому не нужные, товарищеские матчи.
Но они забывают, что кроме самой борьбы за главный трофей, у ЛН есть и другие задачи – как, например, доступ к плей-офф отборов на Евро или Чемпионат мира.
Вот и сейчас она плывет на квалификацию к чемпионату Европы 2024 года.
Какая связь Лиги наций с Евро-2024?
Уже через две недели после завершения основного этапа Лиги наций в немецком Франкфурте состоится жеребьевка отбора на следующий чемпионат Европы.
Перед самой церемонией команды будут распределены по разным корзинам для жеребьевки, а сами эти корзины будут формироваться на основании общей таблицы Лиги наций!
Победители своих групп в Дивизионе А (то есть участники финала четырех Лиги наций) будут сеяны в специальной корзине.
Шесть следующих лучших команд (позиция в группе имеет больший приоритет над количеством баллов) попадут в первую корзину.
Учитывая наличие Германии, которая пропустит жребий, потому что автоматически вышла на Евро, во вторую корзину войдут все остальные команды из Дивизиона А (5), а также победители групп Дивизиона В и лучшая вторая команда дивизиона.
Как это влияет на Украину?
Наша сборная выступает именно в Дивизионе В и имеет отличные шансы выиграть свою группу и попасть во вторую корзину.
Если бы Лига наций завершилась сейчас, во второй корзине оказались бы следующие сборные:
- Польша;
- Швейцария;
- Франция;
- Англия;
- Уэльс;
- Норвегия;
- Босния и Герцеговина;
- Израиль;
- Сербия;
- Украина;
В третьей же корзине были бы такие сборные, как Черногория, Исландия, Швеция, Шотландия, Ирландия, Финляндия, Румыния, Армения, Словения и Албания.
Безусловно, лучше получить в соперники по квалификации кого-то из третьей корзины, чем из второй, а потому для украинских футболистов будет гораздо лучше выиграть свою группу.
Это все?
Нет, это не все. В квалификации чемпионата Европы будут определены еще 20 участников Евро-2024, как присоединятся к Германии.
Еще три сборные определятся в специальных плей-офф, подобных тем, что были в квалификации на чемпионат мира. Участники этих плей-офф будут определяться по результатам Лиги наций.
К примеру, сборная Греции уже застраховала себя – они выиграли свою группу ЛН и теперь в случае провала в квалификации на Евро будут участниками плей-офф от Дивизиона С.