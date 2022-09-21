iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лига наций – не ненужный турнир: почему Украине обязательно нужно выиграть группу

ISPORT рассказывает, почему Лига наций - важна.
Сегодня, 14:45
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images
0 0 0

Часто встречается мнение среди простых болельщиков (да и среди профессиональных футбольных людей, доброго дня Юрген Клопп), что Лига наций – это ненужный или неинтересный турнир.

Эти соревнования создавали как альтернативу товарищеским матчам и многие болельщики продолжают воспринимать ее именно так – как простые, никому не нужные, товарищеские матчи.

Но они забывают, что кроме самой борьбы за главный трофей, у ЛН есть и другие задачи – как, например, доступ к плей-офф отборов на Евро или Чемпионат мира.

Вот и сейчас она плывет на квалификацию к чемпионату Европы 2024 года.

Источник: Getty Images

Какая связь Лиги наций с Евро-2024?

Уже через две недели после завершения основного этапа Лиги наций в немецком Франкфурте состоится жеребьевка отбора на следующий чемпионат Европы.

Перед самой церемонией команды будут распределены по разным корзинам для жеребьевки, а сами эти корзины будут формироваться на основании общей таблицы Лиги наций!

Победители своих групп в Дивизионе А (то есть участники финала четырех Лиги наций) будут сеяны в специальной корзине.

Шесть следующих лучших команд (позиция в группе имеет больший приоритет над количеством баллов) попадут в первую корзину.

Источник: Getty Images

Учитывая наличие Германии, которая пропустит жребий, потому что автоматически вышла на Евро, во вторую корзину войдут все остальные команды из Дивизиона А (5), а также победители групп Дивизиона В и лучшая вторая команда дивизиона.

Как это влияет на Украину?

Наша сборная выступает именно в Дивизионе В и имеет отличные шансы выиграть свою группу и попасть во вторую корзину.

Если бы Лига наций завершилась сейчас, во второй корзине оказались бы следующие сборные:

  • Польша;
  • Швейцария;
  • Франция;
  • Англия;
  • Уэльс;
  • Норвегия;
  • Босния и Герцеговина;
  • Израиль;
  • Сербия;
  • Украина;

Источник: Getty Images

В третьей же корзине были бы такие сборные, как Черногория, Исландия, Швеция, Шотландия, Ирландия, Финляндия, Румыния, Армения, Словения и Албания.

Безусловно, лучше получить в соперники по квалификации кого-то из третьей корзины, чем из второй, а потому для украинских футболистов будет гораздо лучше выиграть свою группу.

Это все?

Нет, это не все. В квалификации чемпионата Европы будут определены еще 20 участников Евро-2024, как присоединятся к Германии.

Еще три сборные определятся в специальных плей-офф, подобных тем, что были в квалификации на чемпионат мира. Участники этих плей-офф будут определяться по результатам Лиги наций.

Источник: Getty Images

К примеру, сборная Греции уже застраховала себя – они выиграли свою группу ЛН и теперь в случае провала в квалификации на Евро будут участниками плей-офф от Дивизиона С.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Лига наций
0 0 0

Статьи по теме

Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Сборная Украины определилась с формой, в которой сыграет против Шотландии Сборная Украины определилась с формой, в которой сыграет против Шотландии
Шотландия - Украина: видео онлайн-трансляция матча Лиги наций Шотландия - Украина: видео онлайн-трансляция матча Лиги наций
Бостон особенным способом почтит память Билла Расселла Бостон особенным способом почтит память Билла Расселла
Помочь журналистам

Видео

Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров

Последние новости

НБА17:54
Бостон особенным способом почтит память Билла Расселла
Европа17:41
Ворскла подписала экс-хавбека Байера
Киберспорт17:35
S1mple "пожелал удачи" всем любителям "русского мира" в походе в военкомат
Европа17:16
Оппонент Динамо в Лиге Европы подписал экс-полузащитника Лилля
Киберспорт17:04
Зинченко и Коноплянка во время матчей сборных сыграют в благотворительном матче, но не в футбол
Европа16:35
Фабио Каннаваро нашел первую тренерскую работу в Европе
Еврокубки16:24
Норрчепинг Долфинс - Будивельник: прогноз на старт украинского клуба в квалификации Лиги чемпионов
Лига наций15:59
Нойер и Горецка покинут сборную - у них коронавирус
Олимпийские виды15:42
Чемпионат мира по дзюдо: российская и белорусская сборные дисквалифицированы
Киберспорт15:26
Игрок российской команды по Counter Strike: Шансы уехать из страны на турнир резко уменьшились
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK