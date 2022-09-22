Петраков довызвал защитника Днепра-1 в сборную Украины

В рамках перенесенного первого тура Лиги наций сборная Украины крупно уступила Шотландии (0:3).

Главный тренер украинской команды Александр Петраков решил вызвать в сборную защитника Днепра-1 Эдуарда Сарапия, который находился в резервном списке.

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Отметим, что 23-летний игрок еще никогда не играл за национальную команду. В текущем сезоне Сарапий провел шесть матчей за Днепр-1, в которых забил один гол.

Напомним, что в субботу, 24 сентября, Украина сыграет с Арменией, а 27 сентября - с Шотландией.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шотландия - Украина.