"Наши так сильно просили гол в свои ворота, что аж три выпросили": Реакция Сети на разгромное поражение Украины от Шотландии

ISPORT.ua предлагает ознакомиться с комментариями в сети о поединке Лиги наций.

В рамках перенесенного первого тура Лиги наций сборная Украины разгромно уступила национальной команде Шотландии (0:3).

Подопечные Александра Петракова провалили второй тайм, что повлияло на исход встречи.

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ISPORT собрал самые яркие высказывания фанатов в Сети о поединке сборных Шотландии и Украины:

Ярмола тягнув, як міг. Але вік бере своє. Дуже не вистачило Бущана, Забарного, Миколенка та Зінченка. З ними було б зовсім по-іншому.

Наступного разу будемо сильнішими. Таки поразки повинні лише розізлити наших гравців 💪 !

Слава ЗСУ 🇺🇦 ! #Шотландія 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #Україна 🇺🇦 #NationsLeague pic.twitter.com/havZCpDm9g — Amazing Johnny 🇺🇦🇪🇺🇺🇸🇬🇧 (@Amazing_Johnny_) September 21, 2022

Малина був найгіршим 🥺. Повний провал. Караваєв це жах 😢. Трубін та Ярмола були одні з найкращих. Мудрик та Довбик старалися. Захисту у другому таймі не було. Шотландці заслужили перемогу.#Шотландія 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #Україна 🇺🇦 #Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #Ukraine 🇺🇦 #NationsLeague pic.twitter.com/qTJtg6NTdh — Amazing Johnny 🇺🇦🇪🇺🇺🇸🇬🇧 (@Amazing_Johnny_) September 21, 2022

Якось начхати на те, що в нас нічого не забито, хлопці виглядали дуже втомленими, але усе одно вони молодці#ScotlandUkraine #UEFANationsLeague#ШотландіяУкраїна#Шотландія #Україна — Адептка Чаю ꑭ 🇺🇦 (@just_a_tea_box) September 21, 2022

Шотландія показує що Україна у тому матчі відбору ЧС перемогла випадково — пан хеппі (@kmgrigore) September 21, 2022

Смотрю сейчас футбол - Украина - Шотландия. Было много надежд на этот матч, так как считал, что наша сборная сильнее. Но второй тайм показал, что у нас слабая центральная оборона. Всё залетало со стандартов. Но сейчас, даже претензий предъявлять не хочется. Только удачи. — Yurii Kryvonos (@YuriiKryvonos) September 21, 2022

В турнирной таблице группы B1 сборная Шотландии идет на первом месте, имея девять очков, а украинская команда с семью баллами идет второй.

Отметим, что в следующем туре сборная Шотландии проведет матч с Ирландией, а подопечные Александра Петракова сыграют с Арменией (24 сентября).

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шотландия - Украина.