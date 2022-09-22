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"Наши так сильно просили гол в свои ворота, что аж три выпросили": Реакция Сети на разгромное поражение Украины от Шотландии

ISPORT.ua предлагает ознакомиться с комментариями в сети о поединке Лиги наций.
Сегодня, 09:50
Шотландия разгромила Украину / Getty Images
Шотландия разгромила Украину / Getty Images
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В рамках перенесенного первого тура Лиги наций сборная Украины разгромно уступила национальной команде Шотландии (0:3).

Подопечные Александра Петракова провалили второй тайм, что повлияло на исход встречи.

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ISPORT собрал самые яркие высказывания фанатов в Сети о поединке сборных Шотландии и Украины:

В турнирной таблице группы B1 сборная Шотландии идет на первом месте, имея девять очков, а украинская команда с семью баллами идет второй.

Отметим, что в следующем туре сборная Шотландии проведет матч с Ирландией, а подопечные Александра Петракова сыграют с Арменией (24 сентября).

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шотландия - Украина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Сборная Украины сборная Шотландии Лига наций
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Шотландия - Украина 3:0: видео голов и обзор матча
Шотландия - Украина 3:0: видео голов и обзор матча

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