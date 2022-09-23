iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бельгия - Уэльс 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги наций

Вашему вниманию лучшие моменты поединка национальных сборных.
Сегодня, 09:40
Бельгия победила Уэльс / Getty Images
Бельгия победила Уэльс / Getty Images
0 0 0

В четверг, 22 сентября, сборная Бельгии встречалась с Уэльсом в рамках пятого тура в группе 4 Дивизиона А Лиги наций.

Команда Роберто Мартинеса одолела аутсайдера квартета, одержав победу со счетом 2:1.

После первого тайма бельгийцы имели преимущество в два мяча благодаря точным ударам Кевина Де Брюйне и Миши Батшуайи. Во второй половине встречи валлийцы смогли только сократить отставание усилиями Киффера Мура.

После пяти сыгранных туров Бельгия с десятью очками занимает второе место в группе, отставая от лидирующих Нидерландов на три пункта. Третьей идет Польша с четырьмя баллами, опережая Уэльс на три очка.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бельгия - Уэльс:

Бельгия - Уэльс 2:1

Голы: Де Брюйне, 10, Батшуайи, 37 - Мур, 50

Польша: Щенсны - Беднарек, Глик Кипотр - Франковский (Берешинский, 79), Криховяк, Линетти (Милик, 46), Залевский (Скурас, 70) - Шиманский (Клих, 70), Зелинский (Леговский, 86) - Левандовски

Нидерланды: Пасвер - Тимбер, ван Дейк, Аке - Думфрис, Копмайнерс (Берхгюйс, 6, Тейлор, 75), де Йонг (де Рон, 46), Блид - Гакпо - Бергвейн (Вегхорст, 75), Депай (Янссен 52)

Предупреждения: Щенсны, 85 - Аке, 32, Гакпо, 61, Янссен, 82, Вегхорст, 85.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бельгии сборная Уэльса видео голов Лига наций обзор матча
0 0 0

Статьи по теме

Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Армения - Украина: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Александра Петракова Армения - Украина: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Александра Петракова
Украинский арбитр обслужит матч Лиги наций Украинский арбитр обслужит матч Лиги наций
Польша - Нидерланды 0:2 Видео голов и обзор матча Лиги наций Польша - Нидерланды 0:2 Видео голов и обзор матча Лиги наций
Помочь журналистам

Видео

Армения - Украина: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Александра Петракова
Армения - Украина: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Александра Петракова

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров

Последние новости

Лига наций12:00
Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига наций11:50
Армения - Украина: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Александра Петракова
Лига Чемпионов11:31
Шахтер официально объявил о подписании Назарины
Бокс10:55
Шакур Стивенсон провалил взвешивание перед боем с Консейсао и потерял чемпионские титулы
Европа10:18
Известный итальянский защитник завершил карьеру
Украина09:55
Кривбасс оформил трансфер новичка из Кот-д'ивуара
Лига наций09:40
Бельгия - Уэльс 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги наций
Украина09:36
Днепр-1 подписал двух легионеров из Бразилии
Лига наций09:16
Яремчук оценил подготовку Украины к матчу с Арменией
Бокс08:55
Усик признался, сколько еще боев планирует провести и с кем хочет подраться
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK