Бельгия - Уэльс 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги наций

В четверг, 22 сентября, сборная Бельгии встречалась с Уэльсом в рамках пятого тура в группе 4 Дивизиона А Лиги наций.

Команда Роберто Мартинеса одолела аутсайдера квартета, одержав победу со счетом 2:1.

После первого тайма бельгийцы имели преимущество в два мяча благодаря точным ударам Кевина Де Брюйне и Миши Батшуайи. Во второй половине встречи валлийцы смогли только сократить отставание усилиями Киффера Мура.

После пяти сыгранных туров Бельгия с десятью очками занимает второе место в группе, отставая от лидирующих Нидерландов на три пункта. Третьей идет Польша с четырьмя баллами, опережая Уэльс на три очка.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бельгия - Уэльс:

Бельгия - Уэльс 2:1

Голы: Де Брюйне, 10, Батшуайи, 37 - Мур, 50

Польша: Щенсны - Беднарек, Глик Кипотр - Франковский (Берешинский, 79), Криховяк, Линетти (Милик, 46), Залевский (Скурас, 70) - Шиманский (Клих, 70), Зелинский (Леговский, 86) - Левандовски

Нидерланды: Пасвер - Тимбер, ван Дейк, Аке - Думфрис, Копмайнерс (Берхгюйс, 6, Тейлор, 75), де Йонг (де Рон, 46), Блид - Гакпо - Бергвейн (Вегхорст, 75), Депай (Янссен 52)

Предупреждения: Щенсны, 85 - Аке, 32, Гакпо, 61, Янссен, 82, Вегхорст, 85.

Источник: MEGOGO