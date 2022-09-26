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Усик навестил сборную Украины перед игрой с Шотландией

Украинский чемпион мира пообщался с игроками, зарядив их на нужный настрой.
Сегодня, 23:23
Ярмоленко, Караваев и Усик / УАФ
Ярмоленко, Караваев и Усик / УАФ
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Во вторник, 27 сентября, в Кракове состоится матч шестого тура группового этапа Лиги наций между Украиной и Шотландией. В этой игре решится, какая сборная отправится в дивизион А, а какая еще год проведет в лиге команд второго эшелона.

Чтобы удостовериться, что команда готова к главному сражению осени, тренировку сборной посетил украинский непобежденный чемпион мира среди супертяжеловесов Александр Усик.

Как сообщает официальный сайт УАФ, боксер приехал в Польшу, чтобы навестить свою семью. Заодно он решил проведать и главную команду страны.

Футболисты выразили ему свое уважение за то, что он делает в ринге как для себя, так и для Украины, а Усик в свою очередь интересовался нюансами подготовки игроков к решающей встрече с шотландцами.

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Стоит отметить, что сборная Украины вернулась в гостиницу в компании Александра: футболисты предложили ему такую идею, а он не сумел от нее отказаться.

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