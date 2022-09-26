Петраков может покинуть сборную Украины после матча с Шотландией

Специалист сосредоточен на итоговой игре в Лиге наций.

Во вторник, 27 сентября, сборная Украины проведет заключительный матч в рамках Лиги нации, где ее соперником будет национальная команда Шотландии.

В преддверии поединка главный тренер украинской команды Александр Петраков ответил на вопрос о возможном продлении контракта с УАФ. По словам функционера, сейчас нет никаких переговоров.

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"Никаких переговоров нет. Завтра матч, после него все узнаете. Это вопрос к президенту УАФ", - сказал Петраков на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, что победа над сборной Шотландии позволит Украине выйти в Дивизион А. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.