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Футбол

Петраков может покинуть сборную Украины после матча с Шотландией

Специалист сосредоточен на итоговой игре в Лиге наций.
Сегодня, 12:36
Александр Петраков / Getty Images
Александр Петраков / Getty Images
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Во вторник, 27 сентября, сборная Украины проведет заключительный матч в рамках Лиги нации, где ее соперником будет национальная команда Шотландии.

В преддверии поединка главный тренер украинской команды Александр Петраков ответил на вопрос о возможном продлении контракта с УАФ. По словам функционера, сейчас нет никаких переговоров.

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"Никаких переговоров нет. Завтра матч, после него все узнаете. Это вопрос к президенту УАФ", - сказал Петраков на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, что победа над сборной Шотландии позволит Украине выйти в Дивизион А. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Сборная Украины Лига наций Александр Петраков
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Украина - Шотландия: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Александра Петракова
Украина - Шотландия: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Александра Петракова

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