"У меня тоже болит сердце": Пятов - о матчах сборной Украины в Лиге наций

Бывший футболист сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал выступление национальной команды в Лиге нации.

По словам голкипера донецкого Шахтера, он понимает, как команде тяжело, а также призвал фанатов поддержать сборную.

"Действительно, необычно, что я не нахожусь в сборной. У меня было 5 выходных дней, я провел их с детьми и рад этому. Но я успел съездить к ребятам в сборную и планирую на последнюю игру в Краков тоже приехать. У меня тоже болит сердце, я переживаю. Я сказал, что я их самый преданный болельщик. Поэтому буду рядом с командой.

Я всегда буду поддерживать ребят. Понимаю, что сейчас тяжелый период. Когда нет эмоций... Не могут люди все время быть на какой-то эйфории с теми событиями, которые происходят в Украине. Есть какой-то спад, какие-то ямы".

Читай также: Украина - Шотландия: где смотреть матч Лиги наций

"Вижу, что ребятам тяжело. Но верю. Верю, что победа над Арменией придаст им уверенность. В последнем матче нас устраивает только победа. Верю в сборную", - отметил Пятов.

Напомним, решающий матч сборной Украины в Лиге наций состоится завтра, 27 сентября, где соперником будет национальная команда Шотландии. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.