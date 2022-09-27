Венгрия - Италия 0:2 Видео голов и обзор матча Лиги наций

В Будапеште на Пушкаш Арене в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций встречались сборные Венгрии и Италии. Команды боролись за право поучаствовать в плей-офф четырех. Итоговую победу одержала команда Роберто Манчини со счетом 2:0.

В первом тайме гости отличились усилиями Джакомо Распадори. Окончательный счет поединка установил Федерико Димарко на старте второй 45-минутки.

Обзор матча:

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Венгрия - Италия 0:2

Голы: Распадори, 27, Димарко, 52.

Венгрия: Гулачи - Ланг, Орбан, Ат. Салай - Фиола, Надь (Стайлз, 46), Шафер, Керкез (Газдаг, 57) - Него (Болла, 75), Ад. Салай (Адам, 75), Собослаи (Кляйнгайслер, 85).

Италия: Доннарумма - Толои, Бонуччи, Ачерби (Бастони, 46) - Ди Лоренцо (Маццокки, 90), Барелла, Жоржиньо (Побега, 72), Кристанте, Димарко - Распадори (Скамакка, 72), Ньонто (Габбьядини, 65).

Предупреждения: Ад. Салай, Фиола - Ачерби.

Источник: MEGOGO