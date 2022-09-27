Игнатенко: Все настроены на игру с Шотландией, впереди - хороший бой
Полузащитник национальной сборной Украины Даниил Игнатенко прокомментировал предстоящий матч Лиги наций против Шотландии.
"Отлично команда чувствует себя, настроены на игру, впереди - хороший бой. Мы готовы на все 100, даже на 120 процентов.
У нас была теория, мы рассматривали наш предыдущий поединок с Шотландией, нам указали на ошибки, рассказали, как нужно было играть. Так что, думаю, вы все увидите на поле.
Здесь даже настраиваться не надо - все играют за свою страну, за людей, которые сейчас на передовой, борются за нашу жизнь, за Украину.
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Визит Александра Усика? Он добавил нам немного эмоций, я его увидел впервые. Очень положительные впечатления, отличный парень. Смотрел каждый его поединок.
Болельщики - наш 12-й игрок. Я считаю, это будет самый важный матч, который только играла сборная Украины в Лиге наций или других турнирах.
Не думаю, что шотландцы будут играть в закрытый футбол, хотя их устраивает ничья. Посмотрим, как их тренер решит. Нас устраивает только победа, впереди - серьезный бой", - цитирует Игнатенко официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Напомним, что в заключительном матче группы Лиги наций украинцы и шотландцы разыграют путевку в Дивизион А. Сейчас "сине-желтые" с десятью очками занимают второе место в квартете и отстают от соперника на два балла.
Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Украина - Шотландия состоится во вторник, 27 сентября, в Кракове на стадионе им. Юзефа Пилсудского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина - Шотландия.