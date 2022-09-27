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Игнатенко: Все настроены на игру с Шотландией, впереди - хороший бой

Игрок сборной Украины поделился ожиданиями от решающего матча Лиги наций.
Сегодня, 11:58
Даниил Игнатенко (в центре) / УАФ
Даниил Игнатенко (в центре) / УАФ
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Полузащитник национальной сборной Украины Даниил Игнатенко прокомментировал предстоящий матч Лиги наций против Шотландии.

"Отлично команда чувствует себя, настроены на игру, впереди - хороший бой. Мы готовы на все 100, даже на 120 процентов.

У нас была теория, мы рассматривали наш предыдущий поединок с Шотландией, нам указали на ошибки, рассказали, как нужно было играть. Так что, думаю, вы все увидите на поле.

Здесь даже настраиваться не надо - все играют за свою страну, за людей, которые сейчас на передовой, борются за нашу жизнь, за Украину.

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Визит Александра Усика? Он добавил нам немного эмоций, я его увидел впервые. Очень положительные впечатления, отличный парень. Смотрел каждый его поединок.

Болельщики - наш 12-й игрок. Я считаю, это будет самый важный матч, который только играла сборная Украины в Лиге наций или других турнирах.

Не думаю, что шотландцы будут играть в закрытый футбол, хотя их устраивает ничья. Посмотрим, как их тренер решит. Нас устраивает только победа, впереди - серьезный бой", - цитирует Игнатенко официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Напомним, что в заключительном матче группы Лиги наций украинцы и шотландцы разыграют путевку в Дивизион А. Сейчас "сине-желтые" с десятью очками занимают второе место в квартете и отстают от соперника на два балла.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Украина - Шотландия состоится во вторник, 27 сентября, в Кракове на стадионе им. Юзефа Пилсудского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина - Шотландия.

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