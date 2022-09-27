Сборная Украины огласила заявку на матч с Шотландией

Александр Петраков выбрал футболистов, на которых он рассчитывает в поединке Лиге наций.

Во вторник, 27 сентября, сборная Украины проведет матч с Шотландией в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций.

В преддверии поединка главный тренер украинской национальной команды Александр Петраков огласил заявку на матч.

Вашему вниманию заявка сборной Украины:

Голкиперы: Дмитрий Ризнык (Ворскла), Андрей Лунин (Реал), Евгений Волынец (Колос).

Защитники: Александр Караваев, Александр Тымчик, Илья Забарный (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон), Тарас Качараба (Славия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все – Шахтер), Виктор Цыганков (Динамо), Александр Пихалёнок, Эдуард Сарапий (оба – СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн), Руслан Малиновский (Аталанта), Даниил Игнатенко (Бордо).

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге), Артем Довбык (СК Днепр-1).

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Стоит отметить, что в заявку не попал Сергей Сидорчук, который пропускает матч из-за дисквалификации.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Украина - Шотландия, которая начнется в 21:45 по Киеву.