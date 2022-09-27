Украина - Шотландия: Анонс и прогноз матча Лиги наций

ISPORT.ua анонсирует последний матч сборной Украины в нынешнем розыгрыше турнира, в котором будет разыграна путевка в дивизион А.

Во вторник, 27 сентября, состоится решающий матч группы В1 Лиги наций, в котором за выход в дивизион А поборются Украина и Шотландия.

Обе команды хотят перейти в высший дивизион, заставив своего соперника еще один год провести уровнем ниже. У шотландцев есть преимущество в два очка, в то время, как у нашей сборной нет таких проблем, какие образовались у ее оппонента.

Украина - Шотландия

Вторник, 27 сентября, 21:45

МКС Краковия, Краков (Польша)

Арбитр - Тасос Сидиропулос (Греция)

Где смотреть матч?

Следить за событиями поединка можно будет на ISPORT, благодаря текстовой онлайн-трансляции.

Последние результаты команд

Наверное, не стоит лишний раз напоминать о разгромном поражении в Глазго недельной давности...После игры, которая стала самой разочаровывающей за последние несколько лет, Александр Петраков выставил абсолютно обновленную одиннадцатку игроков на матч против Армении (5:0).

Да, Шотландия и Армения - команды немного разных уровней, поэтому не стоит ожидать столь легкой прогулки в Кракове в исполнении нашей сборной. Но и не стоит недооценивать эффект разгрома армян - игроки во втором тайме раскрепостились, забили много голов, выпустили напряжение после шотландцев. Теперь цель - победа над британцами.

Шотландия сейчас на явном подъеме. Победа (еще и какая) над Украиной при родных трибунах, после чего тяжелые 90 минут против Ирландии, но, в итоге, все равно были завоеваны три очка. Как следствие - лидерство группы с двухочковых преимуществом.

Команда Стива Кларка сейчас держит ситуацию под контролем, все в их руках (а точнее, ногах). Шотландии не обязательно побеждать, чтобы выйти победителем группы. Наши соперники могут задуматься и о ничейном результате, которых их вполне устроит. Но сколько раз уже было, что команда, думая о безопасной ничьей, в итоге проигрывала?

Кадровые новости

Из потерь украинской сборной можно выделить Сергея Сидорчука - хавбек Динамо в матче с Арменией получил еще одну желтую и теперь из-за дисквалификации пропустит решающую игру. Хотя некоторые после встречи с армянами не скажут, что это такая уж и большая потеря.

В остальном же у нас полный порядок. Восстановившийся от повреждения Виталий Миколенко провел весь матч с Арменией на поле и прекрасно себя проявил. Главным вопросом будет то, какой стартовый состав соберет Александр Петраков.

А вот у Стива Кларка куда больше проблем. Игра с ирландцами выкосила сразу троих игроков: Киран Тирни и Скотт МакКенна получили повреждения, а Скотт МакТоминей был награжден желтой карточкой, а потому у шотландцев есть свой Сидорчук.

И эта группа игроков присоединилась к другим "счастливчикам": Энди Робертсон, Нейтан Паттерсон, Грант Хэнли и Джон Суттар уже на больничном. К тому же, по словам Кларка, в команде ходит вирус, который подхватили Линдон Дайкс и Че Адамс - но оба отправились в Краков. Так что спрогнозировать состав шотландцев будет нелегко.

Ориентировочные составы

Украина: Лунин - Забарный, Кривцов, Матвиенко - Караваев, Степаненко, Малиновский, Миколенко - Ярмоленко, Довбик, Мудрик.

Шотландия: Гордон - Хики, Хендри, Джек, Галлахер, Тейлор - Армстронг, МакГрегор, МакГинн, Кристи - Адамс.

Прогноз

По мнению букмекеров, шансы обеих команд на успех примерно равны - украинская сборная с небольшим перевесом считается фаворитом встречи.

У шотландцев серьезные кадровые проблемы, особенно в центре защиты. Против Ирландии они играли с двумя центрбеками, но в двух последних играх против Украины стабильно выходили три центральных защитника. Сейчас же, потеряв свой костяк обороны, Стив Кларк будет ломать голову над тем, как все это исправить и заставить работать.

В этом и есть наш шанс. Не все игроки шотландской сборной имеют стабильное игровое время в своих клубах, в то время, как у наших игроков с этим проблем нет. Нужно пользоваться слабостью соперника, который, наверняка, отдаст мяч, а сам будет играть от обороны, насытив центр поля.

Здесь в ход должны пойти наши быстрые фланги, в лице Мудрика, Караваева и Миколенко. Довбику или Яремчуку будет сложно в одиночку противостоять целой ораве шотландцев в штрафной площади, а потому и дальние удары от Малиновского должны напрягать Гордона.

Прогноз ISPORT: победа Украины 1:0.