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Ярмоленко: Надо двигаться дальше, ничего страшного не произошло

Капитан сборной Украины оценил результат поединка с Шотландией.
Сегодня, 17:44
Ярмоленко прокомментировал матч с Шотландией / Getty Images
Ярмоленко прокомментировал матч с Шотландией / Getty Images
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Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал ничейный результат матча Лиги наций с Шотландией (0:0), который не позволил "сине-желтым" подняться в Дивизион А.

"Мы не выиграли, не добились нужного результата, но я горжусь тем, что нахожусь здесь, горжусь ребятами, которые просто сражались на футбольном поле. Мы сделали то, о чем договаривались перед поединком - не проигрывать борьбу и подборы. Я считаю, что мы неплохо играли, учитывая погодные условия. Поле было не в самом лучшем состоянии. Но это ни в коем случае не оправдание. Это футбол. Иногда ты забиваешь нелогичный гол и выигрываешь, иногда создаешь много моментов и не забиваешь. Если бы в первом тайме забил я или Артем Довбик, игра была бы немного другой. Но иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Надо двигаться дальше, ничего страшного не произошло.

Я думаю, что болельщики на трибунах получили удовольствие. Они видели самое главное - то, что мы сражаемся за этот герб на груди, за футболку, которую одеваем. Хочется им выразить благодарность за то, что они пришли нас поддержать в такую ​​погоду в это сложное время. Мы ощущали поддержку, которая была на топ-уровне.

Конечно, остался осадок, потому что создали несколько хороших моментов и не забили. Эти моменты решили судьбу всей группы. Поэтому где-то обидно, но, повторюсь, ребята отдали все силы, были очень расстроены в раздевалке. Однако надо поднимать голову и двигаться дальше. Мы играли с хорошим соперником. Шотландия показывает хороший футбол, многие ее игроки выступают в английской Премьер-лиге. Я считаю, что мы играли неплохо.

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Мой 112-й по счету поединок за сборную? Я помню все игры. Каждый матч в сборной для меня как последний. Я всегда отдаю все силы. Хочу просто поблагодарить всех своих партнеров, с которыми я играл и буду играть, болельщиков - за поддержку и критику. Для меня это многое значит. Когда Александр Васильевич вручал мне эту футболку, я едва сдерживал слезы. Мне хотелось что-то сказать, но я промолчал, потому что заплакал бы. Для меня это многое значит.

Будем работать. Футбол - такое дело, что нужно только работать, и тогда придет результат. Мы отдали все силы. Иногда забиваешь с полумомента и побеждаешь. Иногда создаешь десять голевых моментов и не можешь забить. Этим и прекрасен футбол. Поэтому двигаемся дальше, ничего страшного не произошло. Я думаю, что болельщики остались довольны нашей игрой, но не результатом, как и мы", - приводит слова Ярмоленко официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Напомним, на ISPORT доступен обзор матча Лиги наций Украина - Шотландия (0:0).

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Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций

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