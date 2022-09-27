iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ярмоленко - рекордсмен по количеству матчей за сборную Украины

Вингер Аль-Айна обошел в рейтинге легендарного украинского форварда.
Вчера, 22:19
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images
0 0 0

В Кракове на МКС Краковия в рамках финального шестого тура группового этапа Лиги наций сошлись сборные Украины и Шотландии.

Выведя нашу команду на поле в качестве капитана, Андрей Ярмоленко принял участие в своем 112-м матче за сборную, что сделало его абсолютным рекордсменом по количеству проведенных игр.

В данном рейтинге он вышел на чистое первое место ранее разделяя лидерство с великим нападающим киевского Динамо и итальянского Милана Андреем Шевченко.

ТОП-10 игроков по количеству матчей за сборную Украины:

1. Андрей Ярмоленко - 112 матчей;
2. Андрей Шевченко - 111;
3. Андрей Пятов - 102;
4. Руслан Ротань - 100;
5. Олег Гусев - 98;
6. Александр Шовковский - 92;
7. Евгений Коноплянка - 86;
8. Сергей Ребров - 75;
9. Андрей Воронин - 74;
10. Тарас Степаненко - 72.

Стоит отметить, что Андрей Ярмоленко находится в погоне за еще одним рекордом Шевченко - вингер Аль-Айна вскоре может стать лучшим бомбардиром в истории Украины: на счету Шевченко 48 голов, в то время, как Ярмоленко записал на свой счет 45 голов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Ярмоленко
0 0 0

Статьи по теме

Лига наций-2024/25: состав дивизионов Лига наций-2024/25: состав дивизионов
Украина будет в третьей корзине жеребьевки Евро-2024 Украина будет в третьей корзине жеребьевки Евро-2024
Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Украина сыграет в дивизионе В следующей Лиги наций Украина сыграет в дивизионе В следующей Лиги наций
Помочь журналистам

Видео

Украина U-21 - Словакия U-21 3:0 Видео голов и обзор матча плей-офф ЧЕ-2023
Украина U-21 - Словакия U-21 3:0 Видео голов и обзор матча плей-офф ЧЕ-2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Хэй назвал единственного супертяжеловеса, который может победить Фьюри
просмотров
Жена Мауро Икарди впечатлила зрителей аргентинского телешоу своим образом
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:59
Лига наций23:59
Лига наций-2024/25: состав дивизионов
Евро-202423:53
Украина будет в третьей корзине жеребьевки Евро-2024
Лига наций23:53
Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига наций23:49
Украина сыграет в дивизионе В следующей Лиги наций
Лига наций23:42
Будущий форвард РБ Лейпцига отметился голом в стиле Ван Бастена в матче Лиги наций
Лига наций23:39
Гол Мораты принес Испании победу над Португалией и выход в плей-офф Лиги наций
Лига наций23:37
Украина не обыграла Шотландию и осталась второй
НБА23:18
Дюрант - о запросе обмена: Я знаю, что меня просто так не отдадут, потому что я настолько хорош
Европа23:10
Травмированный Погба решил напомнить о себе в соцсетях публикацией с новой стрижкой
Украина22:48
Украина U-21 - Словакия U-21 3:0 Видео голов и обзор матча плей-офф ЧЕ-2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK