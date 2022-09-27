Ярмоленко - рекордсмен по количеству матчей за сборную Украины

В Кракове на МКС Краковия в рамках финального шестого тура группового этапа Лиги наций сошлись сборные Украины и Шотландии.

Выведя нашу команду на поле в качестве капитана, Андрей Ярмоленко принял участие в своем 112-м матче за сборную, что сделало его абсолютным рекордсменом по количеству проведенных игр.

В данном рейтинге он вышел на чистое первое место ранее разделяя лидерство с великим нападающим киевского Динамо и итальянского Милана Андреем Шевченко.

ТОП-10 игроков по количеству матчей за сборную Украины:

1. Андрей Ярмоленко - 112 матчей;

2. Андрей Шевченко - 111;

3. Андрей Пятов - 102;

4. Руслан Ротань - 100;

5. Олег Гусев - 98;

6. Александр Шовковский - 92;

7. Евгений Коноплянка - 86;

8. Сергей Ребров - 75;

9. Андрей Воронин - 74;

10. Тарас Степаненко - 72.

Стоит отметить, что Андрей Ярмоленко находится в погоне за еще одним рекордом Шевченко - вингер Аль-Айна вскоре может стать лучшим бомбардиром в истории Украины: на счету Шевченко 48 голов, в то время, как Ярмоленко записал на свой счет 45 голов.