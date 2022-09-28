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Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций

Представляем вашему вниманию видео лучших упущенных моментов решающей игры группы В1.
Сегодня, 00:55
Украина - Шотландия / Getty Images
Украина - Шотландия / Getty Images
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Во вторник, 27 сентября, в рамках шестого заключительного тура группового этапа Лиги наций сошлись сборные Украины и Шотландии. К сожалению, команда Александра Петракова не сумела обыграть своего оппонента - встреча завершилась вничью 0:0.

По итогам группового раунда Украина будет вынуждена еще один сезон провести в Дивизионе В. К тому же наша национальная команда упустила возможность занять место во второй корзине на жеребьевку чемпионата Европы-2024.

Обзор матча:

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Украина – Шотландия 0:0

Украина: Лунин - Тимчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Малиновский (Пихаленок, 87), Степаненко, Игнатенко - Ярмоленко (Зубков, 87), Довбык (Яремчук, 75), Мудрик (Цыганков, 75).

Шотландия: Гордон – Фрейзер (Армстронг, 73), Портеус, Генри, Гики, Тейлор (Кингсли, 73) – Макгинн, Джек (Кристи, 73), Макгрегор, Маклин – Адамс (Дайкс, 79).

Предупреждения: Мудрик, Ярмоленко, Игнатенко, Малиновский – Дайкс

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина шотландия Сборная Украины Лига наций
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Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций
Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций

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