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Яремчук: На чемпионат мира не вышли, группу Лиги наций не выиграли - год для сборной не сложился

Нападающий национальной команды подвел итог поединка с шотландцами.
Сегодня, 18:28
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images
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Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился мыслями о выступлении национальной команды в Лиге наций.

В решающем поединке группового этапа турнира "сине-желтые" не смогли победить Шотландию, завершив матч вничью 0:0, что не позволило им подняться в Дивизион А.

"Я думаю, что к ребятам вопросов нет. Все выкладывались и были заряжены. Хотя задание в этом году не выполнили - на чемпионат мира не вышли, группу Лиги наций не выиграли. Этот год для сборной не сложился.

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В целом у нас хорошая боевая команда, есть много молодежи и большой потенциал. Сейчас много молодых футболистов. Думаю, будут вызываться игроки из молодежки. Вы сами знаете, что сборная умеет играть в футбол. Вопрос в том, чтобы нас направили и показали, как это делать", - сказал Яремчук в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, на ISPORT доступен обзор матча Лиги наций Украина - Шотландия (0:0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Шотландии Лига наций Роман Яремчук
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Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций
Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций

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