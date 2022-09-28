Яремчук: На чемпионат мира не вышли, группу Лиги наций не выиграли - год для сборной не сложился

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился мыслями о выступлении национальной команды в Лиге наций.

В решающем поединке группового этапа турнира "сине-желтые" не смогли победить Шотландию, завершив матч вничью 0:0, что не позволило им подняться в Дивизион А.

"Я думаю, что к ребятам вопросов нет. Все выкладывались и были заряжены. Хотя задание в этом году не выполнили - на чемпионат мира не вышли, группу Лиги наций не выиграли. Этот год для сборной не сложился.

Читай также: Украина сыграет в дивизионе В следующей Лиги наций

В целом у нас хорошая боевая команда, есть много молодежи и большой потенциал. Сейчас много молодых футболистов. Думаю, будут вызываться игроки из молодежки. Вы сами знаете, что сборная умеет играть в футбол. Вопрос в том, чтобы нас направили и показали, как это делать", - сказал Яремчук в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, на ISPORT доступен обзор матча Лиги наций Украина - Шотландия (0:0).