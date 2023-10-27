Греция - Украина 2:1: обзор матча и результат игры 27.10.2023

К сожалению, украинские футболистки уступили с тем же счетом, что и в предыдущих двух встречах.

В пятницу, 27 октября, состоялся матч третьего тура женской Лиги наций, в котором встретились сборные Украины и Греции.

Обе команды были аутсайдерами группы В3, проиграв стартовые поединка турнира. Таким образом, как минимум одна из сторон должна была гарантировано заработать первые очки.

И, к сожалению, "желто-синие" вновь остались без очков - и снова из-за поражения с одним и тем же счетом 1:2.

Хотя данная встреча началась очень удачно для нашей команды. Уже на третьей минуте украинки вышли вперед благодаря голу в исполнении Яны Калининой.

Однако еще до перерыва сборная Греции восстановила паритет за счет результативного удара Элени Марку. А в середине второй половины Анастасия Спиридониду забила второй гол греческого коллектива и, как оказалось, принесла ему победу.

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После трех туров сборная Украины занимает последнее место своего квартета, не имея в своем активе ни одного балла. Спустя несколько дней, 31 октября, у украинок будет шанс взять реванш у Греции, которая поднялась на третье место группы, заработав три балла.

Греция - Украина 2:1

Голы: Марку, 36, Спиридониду, 72 - Калинина, 3.

Греция: Наси - Патерна, Палама (Мораиту, 78), Сидира, Митку - Какамбуки, Марку, Сарри - Конгули (Пападопулу, 15), Спиридониду, Яннака.

Украина: Самсон - Корсун, Апанащенко, Шматко, Деркач - Гирин (Андрухив, 72), Панцулая, Петрик, Козлова (Кравчук, 46) - Овдийчук (Глущенко, 61), Калинина (Шайнюк, 46).

Предупреждение: Сидира.

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