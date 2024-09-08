Спаллетти: В матче с Францией мы были чем-то большим, чем командой

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти признал, что сейчас у команды не самый сильный состав.

Напомним, накануне Италия сенсационно одолела Францию в матче Лиги наций.

Спаллетти заявил, что в том матче его подопечные были больше, чем командой, они были настоящими братьями.

"Я слышу противоречивые высказывания о нашей сборной. Я всегда отталкиваюсь от своей мысли о том, что в такой стране, как наша, всегда найдутся 20 игроков, которые составят сильную команду. Это всегда будет правдой, независимо от периода.

Возможно, надо лучше понимать эпоху. Скажем, сейчас у нас нет настоящих, чистокровных технарей, у нас нет Баджо, Дель Пьеро, Тотти. Но у нас много футболистов, которые способны делать на поле многие вещи, способны адаптироваться, жертвовать собой. И такие детали оказывают решающее влияние.

В пятницу в матче с Францией мы были чем-то большим, чем командой, мы были братьями, объединившимися в команду. И это становится решением любой проблемы", - приводит слова Спаллетти TuttoMercatoWeb.

Ранее также Леоненко критично высказался об игру сборной Украины.

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