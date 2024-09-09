Чехия - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины проведет гостевой матч против Чехии в рамах второго тура группового этапа Лиги наций.

Поединок будет сыгран в Праге на стадионе Eden Arena. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Накануне матча главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров проведет пресс-конференцию.

Начало мероприятия - 9 сентября в 18:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины

Ранее сообщалось, что матч с Чехией обслужит новый для сборной Украины рефери, пересекавшийся с Динамо, Зарей и Александрией.

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