Матч с Чехией обслужит новый для сборной Украины рефери, пересекавшийся с Динамо, Зарей и Александрией

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины сыграет в гостях с Чехией в рамках второго тура группового раунда Лиги наций.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на этот поединок была назначена бригада арбитров из Шотландии во главе с Джоном Битоном.

Читай также: Сборная Украины в Лиге наций: как связано с чемпионатом мира и все, что нужно знать о турнире

Его ассистентами будут соотечественники Даниэль Макфарлейн и Дэвид Макгехи. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Мэттью Макдермид.

Ранее Битон не работал на матчах ни сборной Украины, ни Чехии, но пересекался с несколькими украинскими клубами. Правда, положительная статистика при его судействе только у Динамо - победа и ничья. Когда работал шотландский рефери, киевляне в 2018 году на групповом этапе Лиги Европы одержали победу со счетом 3:1 над французским Ренном, а в 2022 году на этой же стадии турнира в игре с кипрским АЕКом взяли один балл - 3:3, который стал для них единственным в том квартете.

Другие украинские клубы в матчах при судействе Битона потерпели поражения. Заря в 2017 году в Лиге Европы проиграла немецкой Герте (0:2) и в 2023 году в Лиге конференций - Маккаби Тель-Авив (1:3), а Александрия в 2016 году в квалификации Лиги Европы уступила хорватскому Хайдуку (1:3).

Матч Чехия - Украина состоится в Праге на стадионе Eden Arena и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что сегодня, 7 сентября, сборная Украины также в Праге, но на стадионе epet ARENA, и также в 21:45 проведет номинально домашний поединок Лиги наций против Албании.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Албания.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!