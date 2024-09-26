Защитник Карпат получил вызов в сборную на матчи Лиги наций

Центральный защитник львовских Карпат Владислав Бабогло вызван в сборную Молдовы на матчи Лиги наций. Об этом пишет пресс-служба "львов".

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Стоит отметить, что Бабогло получил вызов на матчи против Андорры и Мальты, которые пройдут 10 и 13 октября соответственно.

Защитник дебютировал за сборную Молдовы летом 2023 года. С тех пор он сыграл 12 матчей за национальную команду, у которых отличился 2 гола.

Напомним, в нынешнем сезоне Владислав провел 7 матчей, не отличившись результативными действиями. В сентябре сборная Молдовы уверенно стартовала в Лиге наций, обыграв Мальту (2:0).

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