Украина - Грузия: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
Главный тренер украинской национальной команды пообщается с прессой накануне матча Лиги наций.
В пятницу, 11 октября, сборная Украины проведет номинально домашний матч против Грузии в рамах третьего тура группового этапа Лиги наций.
Поединок будет сыгран в польском городе Познань на стадионе Энеа-Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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Накануне матча главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров проведет пресс-конференцию.
Начало мероприятия - 10 октября в 15:15 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины
Напомним, на ISPORT доступен прогноз на матч Украина - Грузия.
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