Украина - Грузия: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва

В пятницу, 11 октября, сборная Украины проведет номинально домашний матч против Грузии в рамах третьего тура группового этапа Лиги наций.

Поединок будет сыгран в польском городе Познань на стадионе Энеа-Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Накануне матча главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров проведет пресс-конференцию.

Начало мероприятия - 10 октября в 15:15 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины

Напомним, на ISPORT доступен прогноз на матч Украина - Грузия.

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