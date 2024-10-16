Российского тренера сборной Казахстана наказали за неуважение к местному языку

Черчесов вляпался в скандал, продемонстрировав свое невежество на новом месте работы.

Главный тренер сборной Казахстана россиянин Станислав Черчесов после матча четвертого тура Лиги наций со Словенией (0:1) попал под санкции своих же работодателей за неуместные высказывания.

61-летний российский специалист после игры решил позволить себе "шутку" о языке страны, с национальной командой которой он работает с лета этого года.

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"Ты по-французски сейчас говоришь?" - заявил Черчесов в ответ на вопрос местного журналиста на казахском.

Как позже сообщил глава казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов, с тренером провели разъяснительную работу и наложили штраф за неуважение к государственному языку.

"Есть ошибки, мы только вчера об этом говорили с журналистами. Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставлен штраф", - приводит слова Барменкулова sports24.kz.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги наций сезона-2024/25.

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