Молдова и Казахстан вслед за Украиной не смогли пройти на Евро-2024
В понедельник, 20 ноября, состоялись финальные матчи нескольких групп квалификации чемпионата Европы 2024 года.
В группе Е вторую путевку на турнир между собой разыгрывали Чехия и Молдова. Последним нужна была только победа, однако молдавская сборная в итоге разгромно уступила.
В первом тайме счет открыл Давид Доудера, а на старте второго гости остались в меньшинстве, когда Владислав Бабогло заработал две желтые карточки.
Ближе к концу матча чехи отметились еще дважды усилиями Томаша Хори и Томаша Соучека, которые установили окончательный счет встречи, ознаменовавшей выход Чехии на чемпионат Европы.
Чехия - Молдова 3:0
Голы: Доудера, 14, Хори, 72, Соучек, 90.
Ожидаемые голы (xG): 1,85 - 0,30
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 21 - 10
Удары в створ: 6 - 3
Фолы: 16 - 16
Чехия: Станек - Витик, Зима, Голеш - Масопуст, Соучек, Садилек (Крал, 58), Доудера, Провод (Лингр, 77) - Хори (Хытил, 85), Гложек (Кушей, 58).
Молдова: Райлян - Ревенко (Кожокару, 46), Крачун, Бабогло, Посмак, Рябчук - Постолаки, Раце (Стине, 78), Каймаков (Плетике, 59), Моцпан (Дамашкан, 46) - Николаеску (Кожокар, 65).
Предупреждения: Кушей - Ревенко, Каймаков, Посмак, Бабогло, Стине.
Удаление: Бабогло, 55 (Молдова, вторая желтая).
В параллельной встрече группы Н тоже было три гола, но в этом случае отметились оба коллектива.
Под конец первой половины Беньямин Шешко реализовал пенальти, но сразу после перерыва Казахстан восстановил паритет за счет гола Рамазана Оразова.
Исход поединка решил экс-вингер Динамо Беньямин Вербич, вырвавший для словенцев победу на 86-й минуте. Таким образом Словения отправляется на чемпионате Европы.
Словения - Казахстан 2:1
Голы: Шешко, 41 (пен.), Вербич, 86 - Оразов, 48.
Ожидаемые голы (xG): 1,48 - 0,74
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 13 - 8
Удары в створ: 5 - 3
Фолы: 11 - 17
Словения: Облак - Корничник, Блажич, Бийол, Янжа (Дркушич, 87) - Стоянович (Станкович, 90+2), Чарин, Элсник, Млакар (Вербич, 72) - Шпорар (Куртич, 87), Шешко.
Казахстан: Шацкий - Быстров, Малый, Марочкин, Алип, Вороговский - Чесноков (Свиридов, 81), Бейсебеков (Тапалов, 81), Куат (Кенесов, 64), Оразов - Самородов (Аймбетов, 90+2).
Предупреждения: Вербич - Вороговский, Куат, Малый, Алип.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!