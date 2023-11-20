Молдова и Казахстан вслед за Украиной не смогли пройти на Евро-2024

Еще две сборные упустили шансы выйти из группы на турнир.

В понедельник, 20 ноября, состоялись финальные матчи нескольких групп квалификации чемпионата Европы 2024 года.

В группе Е вторую путевку на турнир между собой разыгрывали Чехия и Молдова. Последним нужна была только победа, однако молдавская сборная в итоге разгромно уступила.

В первом тайме счет открыл Давид Доудера, а на старте второго гости остались в меньшинстве, когда Владислав Бабогло заработал две желтые карточки.

Ближе к концу матча чехи отметились еще дважды усилиями Томаша Хори и Томаша Соучека, которые установили окончательный счет встречи, ознаменовавшей выход Чехии на чемпионат Европы.

Чехия - Молдова 3:0

Голы: Доудера, 14, Хори, 72, Соучек, 90.

Ожидаемые голы (xG): 1,85 - 0,30

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 21 - 10

Удары в створ: 6 - 3

Фолы: 16 - 16

Чехия: Станек - Витик, Зима, Голеш - Масопуст, Соучек, Садилек (Крал, 58), Доудера, Провод (Лингр, 77) - Хори (Хытил, 85), Гложек (Кушей, 58).

Молдова: Райлян - Ревенко (Кожокару, 46), Крачун, Бабогло, Посмак, Рябчук - Постолаки, Раце (Стине, 78), Каймаков (Плетике, 59), Моцпан (Дамашкан, 46) - Николаеску (Кожокар, 65).

Предупреждения: Кушей - Ревенко, Каймаков, Посмак, Бабогло, Стине.

Удаление: Бабогло, 55 (Молдова, вторая желтая).

В параллельной встрече группы Н тоже было три гола, но в этом случае отметились оба коллектива.

Под конец первой половины Беньямин Шешко реализовал пенальти, но сразу после перерыва Казахстан восстановил паритет за счет гола Рамазана Оразова.

Исход поединка решил экс-вингер Динамо Беньямин Вербич, вырвавший для словенцев победу на 86-й минуте. Таким образом Словения отправляется на чемпионате Европы.

Источник: Getty Images

Словения - Казахстан 2:1

Голы: Шешко, 41 (пен.), Вербич, 86 - Оразов, 48.

Ожидаемые голы (xG): 1,48 - 0,74

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 13 - 8

Удары в створ: 5 - 3

Фолы: 11 - 17

Словения: Облак - Корничник, Блажич, Бийол, Янжа (Дркушич, 87) - Стоянович (Станкович, 90+2), Чарин, Элсник, Млакар (Вербич, 72) - Шпорар (Куртич, 87), Шешко.

Казахстан: Шацкий - Быстров, Малый, Марочкин, Алип, Вороговский - Чесноков (Свиридов, 81), Бейсебеков (Тапалов, 81), Куат (Кенесов, 64), Оразов - Самородов (Аймбетов, 90+2).

Предупреждения: Вербич - Вороговский, Куат, Малый, Алип.

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