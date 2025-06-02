Мексиканский Крус Асуль выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ
Коллектив пробился на Клубный чемпионат мира-2029.
В рамках финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ мексиканский Крус Асуль встретился с канадским Ванкувером.
«Небесно-голубые» одержали легкую победу со счетом 5:0. Авторами мячей стали Игнасио Риверо, Лоренсо Фаравелли, Матеуш Богуш и дублем отличился Анхель Сепульведа.
Крус Асуль в седьмой раз выиграл североамериканскую Лигу чемпионов, что является повторением рекорда среди всех клубов.
Напомним, что ранее определились первые участники Клубного чемпионата мира-2029, к которым присоединился Крус Асуль.
Крус Асуль - Ванкувер 5:0
Голы: Риверо, 8, Фаравелли, 28, Сепульведа, 38, 50, Богуш, 45
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