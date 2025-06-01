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Футбол

Определились первые два участника Клубного чемпионата мира-2029 - еще две команды на подходе

ПСЖ и победитель азиатской Лиги чемпионов забронировали себе места на турнире.
Вчера, 14:28       Автор: Игорь Мищук
ПСЖ - победитель Лиги чемпионов-2024/25 / Getty Images
ПСЖ - победитель Лиги чемпионов-2024/25 / Getty Images

Стали известны первые два участника второго розыгрыша реформированного Клубного чемпионата мира, который состоится в июне-июле 2029 года.

Первым представителем Европы, который забронировал себе место на клубном мировом первенстве, стал ПСЖ после победы в Лиге чемпионов-2024/25. Французский клуб занял первый слот как триумфатор главного еврокубка в период с 2025 по 2028 год.

Также ранее участие в турнире гарантировал себе саудовский Аль-Ахли, который одержал победу в нынешнем розыгрыше азиатской Лиги чемпионов.

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Кроме того, вскоре станут известны еще два участника КЧМ-2029, куда выйдут победители африканской Лиги чемпионов и североамериканского Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Первый финальный поединок африканской Лиги чемпионов между Мамелоди Сандаунз из ЮАР и египетским Пирамидс завершился вничью 1:1. Ответный матч будет сыгран в воскресенье, 1 июня.

Финал Кубка чемпионов КОНКАКАФ между мексиканским Крус Асулем и канадским Ванкувер Вайткепс состоится в ночь на понедельник, 2 июня.

Напомним, что ПСЖ также сыграет на Клубном чемпионате мира-2025, куда попал по рейтингу УЕФА. На групповом этапе парижане встретятся с испанским Атлетико Мадрид, бразильским Ботафого и Сиэтл Саундерс из США.

Будущее реформированное мировое первенство с участием 32 команд пройдет в США с 14 июня по 13 июля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аль-ахли ПСЖ клубный чемпионат мира

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