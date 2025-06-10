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Футбол

Обладатель Кубка Либертадорес подписал финалиста Лиги чемпионов

Бразильская команда усилилась перед Клубным чемпионатом мира.
Сегодня, 22:27       Автор: Антон Федорцив
Хоакин Корреа / Getty Images
Хоакин Корреа / Getty Images

Ботафого из Рио-де-Жанейро объявил о трансфере нападающего. "Победоносные" оформили переход Хоакина Корреа из миланского Интера, сообщает официальный сайт клуба.

Аргентинец подписал с бразильским грандом контракт на 2,5 года. Корреа достался Ботафого бесплатно, поскольку его договор c "нерадзурри" завершается. В новой команде форвард будет выступать под 30-м номером.

Корреа присоединился к Интеру перед сезоном 2021/22. Однако, стать основным в команде Симоне Индзаги он не сумел. Статистика в прошлой кампании – 22 матча во всех турнирах (2 гола, 4 ассиста).

Напомним, накануне Интер назначил главным тренером Кристиана Киву.

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