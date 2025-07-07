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Футбол

Неймар в четвертый раз стал отцом

Возлюбленная бразильского футболиста родила ему дочь.
Сегодня, 12:08       Автор: Игорь Мищук
Неймар / instagram.com/neymarjr
Неймар / instagram.com/neymarjr

Нападающий Сантоса и сборной Бразилии Неймар в четвертый раз стал отцом.

У 33-летнего футболиста и его возлюбленной Бруны Бьянкарди родилась девочка, которая получила имя Мел.

Это второй общий ребенок пары - они также воспитывают дочь Мави.

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О радостном событии бразилец и его возлюбленная сообщили в соцсетях.

"Наша Мел появилась, чтобы дополнить и сделать нашу жизнь еще более сладкой. Добро пожаловать, дочка. Пусть Бог благословит твою жизнь и убережет тебя от всего зла.

Мы с нетерпением ждем возможности прожить эту новую главу вместе с тобой. Мы любим тебя", - написала Бруна в Instagram.

Также у Неймара есть еще двое детей от других женщин: сын Дави Лукка и дочь Хелена.

Ранее сообщалось, что Неймар продлил контракт с Сантосом.

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