Нападающий Сантоса и сборной Бразилии Неймар в четвертый раз стал отцом.

У 33-летнего футболиста и его возлюбленной Бруны Бьянкарди родилась девочка, которая получила имя Мел.

Это второй общий ребенок пары - они также воспитывают дочь Мави.

Читай также: Гризманн в четвертый раз стал отцом - впервые ребенок родился не 8 апреля

О радостном событии бразилец и его возлюбленная сообщили в соцсетях.

"Наша Мел появилась, чтобы дополнить и сделать нашу жизнь еще более сладкой. Добро пожаловать, дочка. Пусть Бог благословит твою жизнь и убережет тебя от всего зла.

Мы с нетерпением ждем возможности прожить эту новую главу вместе с тобой. Мы любим тебя", - написала Бруна в Instagram.

Также у Неймара есть еще двое детей от других женщин: сын Дави Лукка и дочь Хелена.

Ранее сообщалось, что Неймар продлил контракт с Сантосом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!