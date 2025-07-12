"Будет тяжело": Тренер Челси поделился ожиданиями от финала КЧМ-2025 с ПСЖ

Главный тренер Челси Энцо Мареска высказался по поводу финального матча Клубного чемпионата мира-2025 против ПСЖ.

Решающий поединок турнира состоится в воскресенье, 13 июля, на арене Метлайф-стэдиум в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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"Что меня беспокоит в ПСЖ, так же беспокоит меня в любой другой команде. Мы стараемся помочь команде подготовиться к матчу наилучшим образом, предоставляя игрокам всю возможную информацию, чтобы они могли проявить себя на поле.

Я согласен с большинством людей, которые говорят, что ПСЖ - это лучшая команда в Европе и мире. Причина в том, что они демонстрируют во Франции, в Лиге чемпионов и в этом турнире.

Мы испытываем к ним огромное уважение, и мне очень нравится наблюдать за ними, но мы здесь, чтобы сделать все возможное и выиграть финал. Конечно, будет тяжело, но для меня все матчи сложные.

Безусловно, ПСЖ и их тренер Луис Энрике - пример для подражания для всех, кто любит футбол.

В то же время у нас есть свой стиль, и мы в течение сезона показали, как хотим играть, как с мячом, так и без него. ПСЖ - команда, которая любит держать мяч, конечно, мы тоже. Они также любят прессинговать высоко, и мы делаем то же", - приводит слова тренера официальный сайт Челси.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция финала КЧМ-2025 Челси - ПСЖ.

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