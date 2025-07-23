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Футбол

Месси и Альба рискуют получить бан МЛС

Ветераны проигнорировали пожелания болельщиков.
Сегодня, 20:53       Автор: Антон Федорцив
Жорди Альба и Лионель Месси / Getty Images
Жорди Альба и Лионель Месси / Getty Images

Звезды Интера Майами Жорди Альба и Лионель Месси решили пропустить Матч звезд США и Мексики. Они оказались под угрозой "карантина", сообщает ESPN.

В традиционном голосовании дуэт "цапель" выбрали болельщики. Правила МЛС предусматривают отстранение на 1 матч футболистов, без уважительной причины пропускающих выставочный поединок. Впрочем, санкции в отношении Месси и Альбы будут рассмотрены отдельно.

Пропустить Матч звезд США и Мексики своих подопечных подтолкнул Хавьер Маскерано. Главный тренер Интера Майами заявил, что ветераны нуждаются в отдыхе. "Чапли" сыграли матч 20 июля, а следующий запланирован на 27 июля.

Кстати, ранее Интер Майами согласовал трансфер хавбека мадридского Атлетико.

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