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В Зимбабве произошло убийство с помощью холодного оружия после поражения Манчестер Юнайтед

Игра "красных дьяволов" несет фатальные последствия.
Сегодня, 08:18
Фанаты Манчестер Юнайтед / Getty Images
Фанаты Манчестер Юнайтед / Getty Images
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В рамках второго тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на выезде разгромно уступил Брентфорду (0:4).

Фанаты "красных дьяволов" со всего мира внимательно следят за провальным стартом от команды, что приводит к фатальным последствиям.

Как сообщает Sunday News, в городке Мбембези в провинции Матабелеленд произошло убийство на фоне поражения Манчестер Юнайтед.

Двое болельщиков решили выяснить между собой причины поражения, что переросло в конфликт. Брат одного из фанатов Вукиле Нкомо вмешался, чтобы ссора прекратилась. 

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Стхембелани Цума не стал мириться с тем, что Нкомо вмешался в конфликт и решил отомстить ему. Цума после матча вернулся домой, взял мачете и встретил Нкомо на известном ему пути. После чего нанес ему несколько ударов оружием, которые привели к гибели. На данный момент полиция проводит розыск убийцы, который скрывается.

Ранее сообщалось, что богатейший человек Великобритании выразил заинтересованность в покупке Манчестер Юнайтед.

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