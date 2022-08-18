В Зимбабве произошло убийство с помощью холодного оружия после поражения Манчестер Юнайтед

В рамках второго тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на выезде разгромно уступил Брентфорду (0:4).

Фанаты "красных дьяволов" со всего мира внимательно следят за провальным стартом от команды, что приводит к фатальным последствиям.

Как сообщает Sunday News, в городке Мбембези в провинции Матабелеленд произошло убийство на фоне поражения Манчестер Юнайтед.

Двое болельщиков решили выяснить между собой причины поражения, что переросло в конфликт. Брат одного из фанатов Вукиле Нкомо вмешался, чтобы ссора прекратилась.

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Стхембелани Цума не стал мириться с тем, что Нкомо вмешался в конфликт и решил отомстить ему. Цума после матча вернулся домой, взял мачете и встретил Нкомо на известном ему пути. После чего нанес ему несколько ударов оружием, которые привели к гибели. На данный момент полиция проводит розыск убийцы, который скрывается.

Ранее сообщалось, что богатейший человек Великобритании выразил заинтересованность в покупке Манчестер Юнайтед.