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Роналду прошел медосмотр в Ан-Насре

Португалец в шаге от официального представления.
Сегодня, 15:02
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в ближайшее время будет играть на Ан-Наср (Саудовская Аравия).

37-летинй футболист в Instagram опубликовал фотографию с медосмотра. По словам игрока, он успешно прошел осмотр.

Напомним, что сегодня, 3 января, Роналду прибыл в Саудовскую Аравию.

Отметим, что официальное представление пройдет 3 января на стадионе Мрсул-парк. Ожидается, что на арене будут присутствовать около 30 тысяч зрителей.

Ранее на ISPORT вышел материал, в котором разобрали, почему Роналду надо уважать за переезд в Саудовскую Аравию.


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