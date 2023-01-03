Роналду прибыл в Саудовскую Аравию

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду продолжит выступать на клубном уровне в Саудовской Аравии, где будет играть за Ан-Наср.

Как сообщает пресс-служба клуба, 37-летний футболист уже прибыл в Саудовскую Аравию.

Нападающий прилетел в Эр-Рияд, где он будет представлен болельщикам как игрок Ан-Насра.

Отметим, что официальное представление пройдет 3 января на стадионе Мрсул-парк. Ожидается, что на арене будут присутствовать около 30 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в аренду в клуб АПЛ при определенном условии.