Роналду прибыл в Саудовскую Аравию
Форвард готов покорить новую страну.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду продолжит выступать на клубном уровне в Саудовской Аравии, где будет играть за Ан-Наср.
Как сообщает пресс-служба клуба, 37-летний футболист уже прибыл в Саудовскую Аравию.
Нападающий прилетел в Эр-Рияд, где он будет представлен болельщикам как игрок Ан-Насра.
Отметим, что официальное представление пройдет 3 января на стадионе Мрсул-парк. Ожидается, что на арене будут присутствовать около 30 тысяч зрителей.
Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в аренду в клуб АПЛ при определенном условии.