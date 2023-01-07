Видео дебютного гола Роналду за Ан-Наср собрало 17 миллионов просмотров

Стоит ли напоминать о том, что португалец еще не сыграл за свою новую команду?

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду официально перебрался в Ан-Нарс (Саудовская Аравия).

37-летний нападающий еще не успел дебютировать за команду, однако его фанаты уже успели нажиться на его переходе.

Один из ютуберов создал фейковое видео с несуществующим голом Роналду за Ан-Наср в преддверии поединка чемпионата Саудовской Аравии, в котором должны были сыграть Ан-Наср и Аль-Таи.

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Данный видеоролик был опубликовал до старта поединка, однако успел собраться 17 миллионов просмотров.

Примечательно, что видео было удалено через пару часов.

Отметим, что Роналду не может дебютировать за Ан-Наср из-за своей двухматчевой дисквалификации, которую получил еще за Манчестер Юнайтед - ему осталось пропустить еще один матч.

Напомним, португалец подписал контракт с клубом на два года.

Ранее сообщалось, что Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено.